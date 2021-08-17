Абрахам: «Чувствуется, когда клуб действительно хочет тебя подписать»

Тэмми Абрахам / Фото - Рома

Нападающий Тэмми Абрахам в комментарии пресс-службе «Ромы» поделился эмоциями после перехода в римский клуб из «Челси».

«Рома» – клуб, который ведет борьбу за трофеи. Мне уже доводилось завоевывать большие титулы, и я хочу снова участвовать в этой борьбе. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором «Рома» и должна быть.

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе. Я просто не могу дождаться того, чтобы начать работу в новой команде.