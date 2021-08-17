«Рома» объявила о переходе Абрахама
Абрахам: «Чувствуется, когда клуб действительно хочет тебя подписать»
Английский форвард прокомментировал свой переход в «Рому»
21:22
Тэмми Абрахам / Фото - Рома
Нападающий Тэмми Абрахам в комментарии пресс-службе «Ромы» поделился эмоциями после перехода в римский клуб из «Челси».
Это чувствуется, когда клуб действительно хочет тебя подписать. «Рома» сразу же дала понять о своем интересе ко мне.
«Рома» – клуб, который ведет борьбу за трофеи. Мне уже доводилось завоевывать большие титулы, и я хочу снова участвовать в этой борьбе. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором «Рома» и должна быть.
Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе. Я просто не могу дождаться того, чтобы начать работу в новой команде.
Ранее сообщалось, что 23-летний форвард обошелся римлянам в 40 миллионов евро.
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