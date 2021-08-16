Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме
Абрахам находится в шаге от перехода в «Рому». Англичанин уже прошел медосмотр
23-летний форвард подпишет солидный контракт с римским клубом
09:58
Тэмми Абрахам / Фото - theprideoflondonФорвард «Челси» Тэмми Абрахам прилетел в столицу Италии и успешно прошел медосмотр. В ближайшие дни англичанин заключит соглашение с «Ромой». Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщалось ранее, если переход состоится, то римляне сначала заплатят 5 миллионов евро, а затем перечислят еще 35-40 миллионов в течение последующих сезонов. Также «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.
Абрахам подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов).
В минувшем сезоне 23-летний Тэмми сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Абрахама могла подписать «Аталанта», однако переговоры зашли в тупик.
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