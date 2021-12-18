Президент «Баварии»: «Долг «Барсы» – 1,2 млрд евро, «Юве» потерял 100 млн евро в этом году, а Абрамович вложил в «Челси» миллиард»
Абрамович получил гражданство Португалии
Он получит британскую визу
18 декабря 17:29
Фото: ФК Челси
Президент «Челси» Роман Абрамович получил гражданство Португалии.
Его признал потомком общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове, сообщает Publico. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года.
Миллиардер ранее подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, после чего он получил гражданство Израиля.
С 2018-го года ему не продлевали британскую визу и из-за проблем с другими документами он не мог посещать Великобританию. Португальское гражданство должно ему в этом помочь.
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