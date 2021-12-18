Абрамович получил гражданство Португалии

Он получит британскую визу

Фото: ФК Челси

Президент «Челси» Роман Абрамович получил гражданство Португалии.

Его признал потомком общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове, сообщает Publico. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года.

Миллиардер ранее подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, после чего он получил гражданство Израиля.

С 2018-го года ему не продлевали британскую визу и из-за проблем с другими документами он не мог посещать Великобританию. Португальское гражданство должно ему в этом помочь.