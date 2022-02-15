Абрамович получил гражданство Португалии
Абрамович потерял около 778 млн евро за день из-за возможного вторжения России в Украину
Акции сталелитейной группы Evraz на лондонской фондовой бирже упали на 29%
09:41
Роман Абрамович / Фото - FacebookПрезидент «Челси» Роман Абрамович потерял около 778 млн евро за день из-за возможной атаки России на территорию Украины. Об этом сообщает The Sun.
Как утверждает источник, акции сталелитейной группы Evraz на лондонской фондовой бирже упали на 29%. Такое положение дел связано с тем, что инвесторы боятся возможных санкций против российских компаний.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Россия может вторгнуться на территорию Украины 16 февраля.
Накануне «Челси» стал 5-м клубом в истории европейского футбола, которому удалось выиграть все главные трофеи Европы, мира и своей страны.
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