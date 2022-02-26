Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Абрамович прекратил управление «Челси»
Он передал клуб благотворительному фонду
21:13
Фото: chelsea fc
Владелец «Челси» Роман Абрамович прекращает управление клубом.
Об этом сообщил сам российский бизнесмен через пресс-службу клуба. Управление клуба перейдет к благотворительному фонду.
«На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.
Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков».
Вероятно, это связанно с санкциями Великобритании к российской элите из-за вторжения РФ в Украину.
Ранее дочь Абрамовича осудила войну и Путина за вторжение в Украину.