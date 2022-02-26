Абрамович прекратил управление «Челси»

Фото: chelsea fc

Владелец «Челси» Роман Абрамович прекращает управление клубом.

Об этом сообщил сам российский бизнесмен через пресс-службу клуба. Управление клуба перейдет к благотворительному фонду.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков».