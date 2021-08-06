Президент «Барселоны» признал, что ПСЖ может подписать Месси
Абрамович просит организовать ему встречу с представителями Месси
«Челси» – еще один претендент на подписание аргентинца
6 августа 18:51
Фото: BBC
Владелец «Челси» Роман Абрамович попросил срочно встретиться с окружением Лионеля Месси через английского посредника, сообщает As.
Абрамович готов выслушать любые предложения аргентинца относительно контракта. Таким образом, «Челси» – очередной топ-клуб, который включился в борьбу за шестикратного победителя «Золотого мяча».
Напомним, Месси не подписал новое соглашение с «Барселоной». В прессе главным претендентом на аргентинца называется ПСЖ. Даже сам президент «сине-гранатовых» считает, что у парижан достаточно возможностей для подписания Лео.
Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны».
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