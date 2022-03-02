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XSPORT Review

Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 млрд фунтов

Российский миллиардер решил продать английский футбольный клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:55
Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 млрд фунтов
Роман Абрамович / фото - Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович не будет требовать от «Челси» возврата долга, сообщает пресс-служба команды. Сумма долга лондонского клуба перед бизнесменом оценивается в 1,5 миллиарда фунтов.

«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу».

Роман Абрамович решил продать английский футбольный клуб «Челси».

Рене Тер Велде
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