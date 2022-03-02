Роман Абрамович решил продать «Челси»
Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 млрд фунтов
Российский миллиардер решил продать английский футбольный клуб
22:55
Роман Абрамович / фото - Getty Images
Российский миллиардер Роман Абрамович не будет требовать от «Челси» возврата долга, сообщает пресс-служба команды. Сумма долга лондонского клуба перед бизнесменом оценивается в 1,5 миллиарда фунтов.
«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу».
Роман Абрамович решил продать английский футбольный клуб «Челси».
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