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Абрамович участвует в украинско-российских переговорах и призывает остановить оккупанта

Российский миллиардер помогает Украине
Футбол В Европе
15:48
Абрамович участвует в украинско-российских переговорах и призывает остановить оккупанта
Роман Абрамович / Фото: Twitter

Российский миллиардер Роман Абрамович участвует в украинско-российских переговорах, сообщил представитель бизнесмена. Его цитирует The Athletic.

«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в ​​достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.

Учитывая, что поставлено на карту, мы просим вас понять, почему мы не комментируем ни ситуацию как таковую, ни его участие. Спасибо.

Хотя влияние Романа Абрамовича ограничено, он единственный, кто откликнулся и взял на себя смелость попытаться.

Повлияет это или нет, я не знаю, но я сам нахожусь в контакте с аппаратом Зеленского и знаю, что они благодарны ему за его искренние усилия».

Ранее стало известно, что Абрамович прекратил управление «Челси».

Петр Приходько
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Роман Абрамович

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