АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
В 16-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл «Ламию».
Гости забили по мячу в каждом из таймов. В первом отличился Гарсия, во втором – Амрабат.
Полузащитник Евгений Шахов начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 77-й минуте.
АЕК сократил отставание от «Олимпиакоса» в турнирной таблице до восьми очков. Однако у лидера чемпионата есть матч в запасе.
Чемпионат Греции, 16 тур
«Ламия» – АЕК 0:2
Голы: Гарсия, 29, Амрабат, 83
«Ламия»: Саранов, Скондрас, Големич, Цанетопулос, Сарамантас, Элефтериадис, Цандарис (Тиронн, 63), Бехарано, Нуньес (Цукалос, 82), Романич, Арабули (Караманос, 82).
АЕК: Цинтотас, Сварнас, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски (Шахов, 77), Ле Таллек (Симоэш, 71), Манталос (Хаджсафи, 87), Амрабат, Гарсия, Ансарифард (Евтич, 71).Предупреждения: Цандарис, Цанетопулос – Ансарифард, Шиманьски, Амрабат, Симоэш, Сварнас
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