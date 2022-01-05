Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко

Команда украинца занимает вторую строчку в чемпионате Греции
Футбол Украинские легионеры
19:57
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Фото - АЕК

В 16-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл «Ламию».

Гости забили по мячу в каждом из таймов. В первом отличился Гарсия, во втором – Амрабат.

Полузащитник Евгений Шахов начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 77-й минуте.

АЕК сократил отставание от «Олимпиакоса» в турнирной таблице до восьми очков. Однако у лидера чемпионата есть матч в запасе.

Чемпионат Греции, 16 тур

«Ламия» – АЕК 0:2

Голы: Гарсия, 29, Амрабат, 83

«Ламия»: Саранов, Скондрас, Големич, Цанетопулос, Сарамантас, Элефтериадис, Цандарис (Тиронн, 63), Бехарано, Нуньес (Цукалос, 82), Романич, Арабули (Караманос, 82).

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски (Шахов, 77), Ле Таллек (Симоэш, 71), Манталос (Хаджсафи, 87), Амрабат, Гарсия, Ансарифард (Евтич, 71).

Предупреждения: Цандарис, Цанетопулос – Ансарифард, Шиманьски, Амрабат, Симоэш, Сварнас
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чемпионат Греции (футбол) АЕК Евгений Шахов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шахов покинет АЕК в конце сезона
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Футбол Украинские легионеры
04 января 09:08

Новости: Футбол

Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Украинские легионеры
21:21
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Серия А (Италия)
21:02
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Серия А (Италия)
20:41
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
В Европе
20:10
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Украинские легионеры
19:57
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
19:37
Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»
Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»
Первая лига
19:22
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Украинская Премьер-лига
18:59
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Украинские легионеры
18:39
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости