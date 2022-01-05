АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко

Команда украинца занимает вторую строчку в чемпионате Греции

Фото - АЕК

В 16-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл «Ламию».

Гости забили по мячу в каждом из таймов. В первом отличился Гарсия, во втором – Амрабат.

Полузащитник Евгений Шахов начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 77-й минуте.

АЕК сократил отставание от «Олимпиакоса» в турнирной таблице до восьми очков. Однако у лидера чемпионата есть матч в запасе.

Чемпионат Греции, 16 тур

«Ламия» – АЕК 0:2

Голы: Гарсия, 29, Амрабат, 83

«Ламия»: Саранов, Скондрас, Големич, Цанетопулос, Сарамантас, Элефтериадис, Цандарис (Тиронн, 63), Бехарано, Нуньес (Цукалос, 82), Романич, Арабули (Караманос, 82).

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски (Шахов, 77), Ле Таллек (Симоэш, 71), Манталос (Хаджсафи, 87), Амрабат, Гарсия, Ансарифард (Евтич, 71).

Цандарис, Цанетопулос – Ансарифард, Шиманьски, Амрабат, Симоэш, Сварнас