АЕК с Шаховым обыграл «Панатинаикос» в матче с двумя отмененными голами

Встреча длилась более ста минут

Фото - АЕК

В 12-м туре чемпионата Греции АЕК на своем поле обыграл «Панатинаикос».

Исход встречи решил гол Шиманьски на второй минуте. Цубер дважды поражал ворота соперника. Но оба раза арбитр отменял забитые мячи после пересмотра VAR. Ко второму тайму было компенсировано целых 10 минут.

Полузащитник Евгений Шахов вышел на замену на 65-й минуте. Украинец не успел отличиться результативным действием.

Отставание АЕКа от лидера «Олимпиакоса» составляет шесть очков.

Чемпионат Греции, 12 тур

АЕК – «Панатинаикос» 1:0

Гол: Шиманьски, 2

АЕК: Станкович, Мишлен, Враньеш, Митоглу, Мохаммади, Симоэш, Шиманьски (Шахов, 65), Гарсия (Цубер, 65), Манталос (Ле Таллек, 84), Амрабат, Араухо (Хаджсафи, 90+3).

«Панатинаикос»: Бриньоли, Коцирас, Велес, Шарлия, Хуанкар, Маурисио (Хацигованнис, 73), Рупен Перес, Канталапьедра (Матэут Витал, 61), Вильяфаньес (Александропулос, 84), Паласиос (Карлитос Лопес, 73), Мачеда.

Враньеш, Симоэш, Шиманьски – Маурисио