АЕК с Шаховым проиграл, пропустив на 90+5. Отставание от ПАОКа – уже пять пунктов

Безоговорочного лидера «Олимпиакос» уже почти не доставть

Фото - АЕК

В 21-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде уступил «Арису».

Араухо сумел сравнять счет в концовке матча после гола «в раздевалку» от Ндиайе. Но на пятой компенсированной минуте Сакич все же вырвал победу для хозяев.

Полузащитник Евгений Шахов провел на поле первый тайм. В перерыве его заметил Манталос.

АЕК отстал от ПАОКа в турнирной таблице уже на пять очков. Лидирует «Олимпиакос» с отрывом на девять пунктов от ближайшего преследователя.

Чемпионат Греции, 21 тур

«Арис» – АЕК 2:1

Голы: Ндиайе, 44, Сакич, 90+5 – Араухо, 85

«Арис»: Сиабанис, Сундгрен, Фабиано, Брабец, Агбеньену (Кристиан, 90+1), Саша, Матилья, Ндиайе (Сакич, 83), Итурбе (Гарсия, 62), Манчини (Манос, 84), Камара.

АЕК: Цинтотас, Рота (Ле Таллек, 78), Митоглу, Цавеллас, Хаджсафи (Ансарифард, 77), Шиманьски (Танкович, 85), Симоэш, Шахов (Манталос, 46), Гарсия (Враньеш, 90+4), Цубер, Араухо.

Камар – Цавеллас, Симоэш, Хаджсафи, Танкович