АЕК Шахова вышел в лидеры чемпионата Греции, обыграв «Волос»

Украинец вышел на поле во втором тайме

Фото - АЕК

В седьмом туре чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл «Волос».

Ключевые моменты встречи пришлись на первый тайм. Прекрасный шанс открыть счет получили хозяева. Но Регаттен не реализовал пенальти.

И тут же забил Ансарифард. А еще до перерыва Цубер удвоил преимущество своей команды. Ближе к концовке гол престижа оформил Ринер. Однако на девятой компенсированной минуте все надежды соперника разрушил вышедший на замену Хаджсафи.

Полузащитник Евгений Шахов начал матч со скамейки запасных. Украинец появился на поле на 77-й минуте.

АЕК, по крайней мере временно, возглавил турнирную таблицу. Однако у «Олимпиакоса» есть матч в запасе.

Чемпионат Греции, 7 тур

«Волос» – АЕК 1:3

Голы: Ринер, 79 – Ансарифард, 42, Цубер, 45+4, Хаджсафи, 90+9

«Волос»: Клейман, Пурица (Ринер, 45+1), Ромеро, Грилльо, Феррари, Цоканис, Баррьентос (Нинис, 77), Бартоло, Регаттен (Росеро, 68), Фернандес, Ван Верт.

АЕК: Станкович, Рота, Враньеш, Митоглу, Мохаммади, Шиманьски, Симоэш, Манталос (Ле Таллек, 66), Амрабат (Хаджсафи, 90+2), Цубер, Ансарифард (Гарсия, 67).

Предупреждения: Ромеро, Грильо, Феррари – Ансарифард, Манталос, Ле Таллек