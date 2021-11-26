«Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов
Агент Бэйла: «Фанаты «Реала» ведут себя отвратительно»
Валлийца недолюбливают в Мадриде
26 ноября 09:24
Джонатан Барнетт / фото - Marca
Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал для Marca отношения своего клиента с болельщиками «сливочных»:
«Я не понимаю, почему меня должно волновать мнение фанатов «Реала».
Думаю, они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету».
По возвращению из расположения сборной болельщики «бланкос» встретили игрока на клубной базе, где выкрикивали оскорбления в адрес британского форварда.
Отношения игрока с фанатами испортились еще несколько лет назад после череды поступков валлийца и не самых приятных слов его агента.
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