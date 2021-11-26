Агент Бэйла: «Фанаты «Реала» ведут себя отвратительно»

Валлийца недолюбливают в Мадриде

Джонатан Барнетт / фото - Marca

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал для Marca отношения своего клиента с болельщиками «сливочных»:

«Я не понимаю, почему меня должно волновать мнение фанатов «Реала». Думаю, они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету».

По возвращению из расположения сборной болельщики «бланкос» встретили игрока на клубной базе, где выкрикивали оскорбления в адрес британского форварда.

Отношения игрока с фанатами испортились еще несколько лет назад после череды поступков валлийца и не самых приятных слов его агента.