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Агент Бэйла – о Моуринью: «Они с Гаретом по-разному смотрят на футбол»
Джонатан Барнетт рассказал о периоде выступлений клиента за «Тоттенхэм»
08:55
Гарет Бэйл / фото - marca.com
Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, рассказал о периоде выступлений клиента за «Тоттенхэм» в прошлом сезоне, когда команду возглавлял Жозе Моуринью.
Барнетта цитирует портал Mirror:
«В «Тоттенхэме» не было ссор. Я просто считают, что они по-разному смотрят на футбол – и это я очень дипломатичен. Скажем так, это было не лучшее в истории возвращение в клуб.
Бэйл вернулся в «Реал» и сразу же оказался в основе. К сожалению, он порвал мышцу, что отбросило его назад. Жаль, что травма случилась в сезон, когда вернулся Анчелотти».
Лондонский «Арсенал» всерьез интересуется валлийским вингером мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом.
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