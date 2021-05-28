Агент Буффона: «Трансфер в «Бенфику» реально хорошая идея»

Но конкретного предложения от португальцев пока не поступало

Сильвано Мартина / фото - Virgilio Sport

Сильвано Мартина, агент именитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, прокомментировал слухи об интересе к итальянцу со сторону португальской «Бенфики».

В интервью порталу A Bola Мартина опроверг недавнюю новость, что голкиперу уже предложили контракт, но подчеркнул, что Буффону был бы интересен опыт выступлений в Португалии.

«Если бы из Бенфики позвонили, то это, безусловно, заинтересовало бы нас. В потенциале это хорошая идея, но пока у меня не было никаких контактов с Бенфикой, даже с посредниками».

Напомним, Буффоном также интересуются в «Роме» и «Аталанте».