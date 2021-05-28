«Бенфика» предложила контракт Буффону
Агент Буффона: «Трансфер в «Бенфику» реально хорошая идея»
Но конкретного предложения от португальцев пока не поступало
08:52
Сильвано Мартина / фото - Virgilio Sport
Сильвано Мартина, агент именитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, прокомментировал слухи об интересе к итальянцу со сторону португальской «Бенфики».
В интервью порталу A Bola Мартина опроверг недавнюю новость, что голкиперу уже предложили контракт, но подчеркнул, что Буффону был бы интересен опыт выступлений в Португалии.
«Если бы из Бенфики позвонили, то это, безусловно, заинтересовало бы нас.
В потенциале это хорошая идея, но пока у меня не было никаких контактов с Бенфикой, даже с посредниками».
Напомним, Буффоном также интересуются в «Роме» и «Аталанте».
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