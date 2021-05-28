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Агент Буффона: «Трансфер в «Бенфику» реально хорошая идея»

Но конкретного предложения от португальцев пока не поступало
Футбол Серия А (Италия)
08:52
Агент Буффона: «Трансфер в «Бенфику» реально хорошая идея»
Сильвано Мартина / фото - Virgilio Sport

Сильвано Мартина, агент именитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, прокомментировал слухи об интересе к итальянцу со сторону португальской «Бенфики».

В интервью порталу A Bola Мартина опроверг недавнюю новость, что голкиперу уже предложили контракт, но подчеркнул, что Буффону был бы интересен опыт выступлений в Португалии.

«Если бы из Бенфики позвонили, то это, безусловно, заинтересовало бы нас.

В потенциале это хорошая идея, но пока у меня не было никаких контактов с Бенфикой, даже с посредниками».

Напомним, Буффоном также интересуются в «Роме» и «Аталанте».

 

Источник: football24.ua Михаил Рыбак
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Джанлуиджи Буффон Бенфика

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