Агент: «Динамо» пошло навстречу Ледневу»

Фото: Fehervar

Агент Александр Карпов прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Богдана Леднева в аренду в «Фехервар».

Сейчас Богдан ушел по нескольким причинам, в первую очередь, ввиду большой конкуренции в составе киевского «Динамо», это не всегда получалось.

Спасибо клубу, «Динамо» пошло навстречу игроку и дало возможность Богдану попробовать свои силы в хорошем европейском клубе, где футболист рассчитывает получить максимальную игровую практику. Это очень важно для развития игрока, и от этого получают пользу все три стороны — и Леднев, и «Динамо», и «Фехервар».

Конечно, «Динамо» для Богдана — родной клуб, и мечта стабильно и успешно выступать в составе «Динамо» никуда не делась, поэтому после окончании аренды, Богдан, в первую очередь, обсудит свое будущее с руководством и тренерским штабом киевского «Динамо».