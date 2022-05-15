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Агент Довбика: «Интерес «Бешикташа»? Очередной фэйк»

У форварда в приоритете другие чемпионаты
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Агент Довбика: «Интерес «Бешикташа»? Очередной фэйк»
Артем Довбик / Фото: Днепр-1

Агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика Алексей Людновский опроверг интерес «Бешикташа» к своему клиенту.

«Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артем Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты из турецкой Суперлиги сейчас не рассматриваются».

Напомним, в апреле Довбик вместе с «Динамо» принимал участие в благотворительных матчах.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Артем Довбик СК Днепр-1 Бешикташ

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