«Бешикташ» готується до підписання Довбика і пропонує підняти зарплату майже в 3 рази
Агент Довбика: «Интерес «Бешикташа»? Очередной фэйк»
У форварда в приоритете другие чемпионаты
Артем Довбик / Фото: Днепр-1
Агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика Алексей Людновский опроверг интерес «Бешикташа» к своему клиенту.
«Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артем Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты из турецкой Суперлиги сейчас не рассматриваются».
Напомним, в апреле Довбик вместе с «Динамо» принимал участие в благотворительных матчах.
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