Агент Довбика: «Моим клиентом интересуется гранд бельгийского футбола»

Артем Довбик / Фото: Футбол 24

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артем Довбика, сообщил, что его клиентом интересуется «Андерлехт».

Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на «флажке».