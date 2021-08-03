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Агент Довбика: «Моим клиентом интересуется гранд бельгийского футбола»
Форвард «Днепра-1» может сменить клуб в ближайшее время
3 августа 13:16
Артем Довбик / Фото: Футбол 24
Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артем Довбика, сообщил, что его клиентом интересуется «Андерлехт».
«Переговоры, действительно, находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола» – Андерлехт».
Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на «флажке».
Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется турецкий «Трабзонспор».
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