Агент Довбыка подтвердил, что форвардом интересуется «Торино»

Артем Довбык / Фото: Футбол 24

Агент форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны зарубежных клубов/

‒ Хочу сейчас закончить все эти спекуляции насчет возможного перехода Артема в турецкий чемпионат. Действительно, фактически все турецкие гранды за последний год обозначили свой интерес к Довбику.

У нас сложились хорошие отношения с менеджментом этих клубов, мы с «Днепром-1» знаем об их интересе. Но на данном этапе никакого перехода в Супер-Лигу не может быть.

‒ А где сейчас сам Артем?

‒ В Турции. Но не на переговорах, а на сборах с СК «Днепр-1». Артем Довбик полон желания помочь своей нынешней команде в решении ее турнирных задач, ведь сейчас «Днепр-1» является реальным претендентом на медали.

‒ Что стоит за слухами о Турции? Имеют ли они под собой некую почву?

‒ Да. Могу подтвердить, что за последний год Довбиком интересовались «Трабзонспор», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче». На матчах с участием Артема в Украине присутствовали скауты этих клубов.

Было даже конкретное общение с представителями этих клубов. Однако хотел бы подчеркнуть – сейчас для дальнейшей карьеры игрока мы не рассматриваем это направление.

‒ Были ли в списке интересующихся клубы других чемпионатов?

‒ Да. Могу вам подтвердить, что были клубы из топ-5 европейских лиг.

‒ Например?

‒ Не обо всем могу сейчас сказать, но, например, интерес «Торино», о котором писалось на днях, соответствует действительности.

‒ А сам Артем к чему склоняется?

‒ Довбик – это футболист, у которого на первом месте спортивная мотивация. Он уже играл в западной Европе (несколько раз выигрывал чемпионат и кубок Дании). Сейчас его мечта – играть в одной из ведущих лиг Европы, тем более, что его результативность на клубном и международном уровне способствуют тому, что такие предложения есть.

И постоянно к нам, как к его представителям, обращаются различные клубы. Но на данный момент, подчеркну это, Довбик в расположении «Днепра-1»