Агент Фонсеки не подтвердил интерес со стороны российского клуба

Паулу Фонсека / Фото - Getty Images

Марку Абреу, агент главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, опроверг интерес к специалисту со стороны московского «Спартака». Однако менеджер отметил, что его клиенту импонирует российский чемпионат.

Фонсека никогда не был близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Не знаю, в каком качестве его рассматривал совет директоров, но предметного интереса не было. В марте мне звонил спортивный директор, Попов. Но на этом все

Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным.