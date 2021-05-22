«Зенит» опроверг интерес к Фонсеке
Агент Фонсеки не подтвердил интерес со стороны российского клуба
Однако бывшему тренеру «Шахтера» импонирует тамошний чемпионат
Паулу Фонсека / Фото - Getty Images
Марку Абреу, агент главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, опроверг интерес к специалисту со стороны московского «Спартака». Однако менеджер отметил, что его клиенту импонирует российский чемпионат.
Со мной никто не связывался из «Спартака». Все в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу.
Фонсека никогда не был близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Не знаю, в каком качестве его рассматривал совет директоров, но предметного интереса не было. В марте мне звонил спортивный директор, Попов. Но на этом все
Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным.
Ранее «Зенит» не подтвердил интерес к бывшему тренеру «Шахтера».
Комментарии 0