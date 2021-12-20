Агент Качарабы сообщил об интересе со стороны команд топ-6 Бундеслиги, из Бельгии и МЛС

Качараба и Заховайло / Фото - Facebook

Вячеслав Заховайло, агент защитника «Славии» и сборной Украины Тараса Качарабы, рассказал об интересе со стороны других клубов. Также менеджер прокомментировал ситуацию другого своего клиента Максима Таловерова.

Но трансфер в какой-либо из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года «Славия» не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы.

Еще месяц назад по Таловерову была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в «Славию». Если же о финансовой стороне вопросов, то по Таловерову сумма трансфера составляет порядка 1 миллиона евро, по Качарабе – свыше 1,5 миллиона евро.