Агент Качарабы сообщил об интересе со стороны команд топ-6 Бундеслиги, из Бельгии и МЛС
Вячеслав Заховайло, агент защитника «Славии» и сборной Украины Тараса Качарабы, рассказал об интересе со стороны других клубов. Также менеджер прокомментировал ситуацию другого своего клиента Максима Таловерова.
У Качарабы заканчивается договор аренды, ведь его контракт принадлежит либерецкому «Словану», и в ближайшее время станет известно, останется ли он в «Славии» либо перейдет в другие клубы. К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из МЛС и из Бельгии. В последнем случае это, уже по сути, официальный запрос на игрока.
Но трансфер в какой-либо из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года «Славия» не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы.
Еще месяц назад по Таловерову была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в «Славию». Если же о финансовой стороне вопросов, то по Таловерову сумма трансфера составляет порядка 1 миллиона евро, по Качарабе – свыше 1,5 миллиона евро.
Ранее экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко оценил перспективы «Славии» в Лиге конференций.
Комментарии 0