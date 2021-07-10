Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Агент Хакими: «Конечная цель Ашрафа – «Реал»

Игрок хочет вернуться в родной клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
19:10
Агент Хакими: «Конечная цель Ашрафа – «Реал»
Ашраф Хакими / фото - PSG

ПСЖ выкупил у миланского «Интера» универсального игрока правой бровки Ашрафа Хакими. Агент игрока Александро Камано рассказал Onda Cero о том, где его клиент видит свое будущее:

«У «Мадрида» была возможность внести своё предложение по Ашрафу вплоть до официального объявления о переходе из «Интера» в «ПСЖ». 

Но мы сохранили мечту однажды вернуться в «Реал Мадрид», потому что Ашраф родился в Мадриде, вырос в «Мадриде» и своей финальной целью видит окончательное возвращение в «Реал Мадрид» когда-нибудь».

Летом прошлого года мадридский «Реал» продал своего воспитанника в «Интер» из-за нежелания тогдашнего тренера Зинедина Зидана работать с марокканцем.

В контракте Ашрафа с «нерадзурри» был пункт, по которому у «сливочных» было первоочередное право покупки игрока. Так как в Италии запрещено вносить в контракт футболистов сумму выкупа футболистов, «Реал» прописал пункт, по которому клуб мог перехватить латераля у потенциальных покупателей и самому его купить.

Но, так как руководство «королевского клуба» отказалось выплачивать «Интеру» 60 миллионов, Ашраф стал игроком ПСЖ, а «Реал» получил процент от этой сделки.

Напомним, Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Ашраф Хакими Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Футбол Евро-2020
16:07
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Футбол Примерa (Испания)
08:58
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июля 21:30
Йович планирует удивить Анчелотти и остаться в «Реале»
Йович планирует удивить Анчелотти и остаться в «Реале»
Футбол Примерa (Испания)
9 июля 08:38
«Реал» продлил контракт с опытным защитником
«Реал» продлил контракт с опытным защитником
Футбол Примерa (Испания)
8 июля 17:51
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
Футбол Примерa (Испания)
8 июля 16:00

Новости: Футбол

Кравченко – о финале Евро: «Итальянцам будет очень тяжело»
Кравченко – о финале Евро: «Итальянцам будет очень тяжело»
Евро-2020
20:13
Забарный может переехать в Италию
Забарный может переехать в Италию
Украинская Премьер-лига
20:07
Неймар: «Если ты бразилец и поддерживаешь другую страну, то я это уважаю. Но иди на**й»
Неймар: «Если ты бразилец и поддерживаешь другую страну, то я это уважаю. Но иди на**й»
В мире
19:39
Экс-игрок «Ювентуса»: «Беспокоит, что в Англии уже готовы праздновать»
Экс-игрок «Ювентуса»: «Беспокоит, что в Англии уже готовы праздновать»
Евро-2020
19:24
Агент Хакими: «Конечная цель Ашрафа – «Реал»
Агент Хакими: «Конечная цель Ашрафа – «Реал»
Лига 1 (Франция)
19:10
Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»
Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»
Евро-2020
18:50
Цыганков в «Лестере»? Украинца хотят видеть в составе «лис»
Цыганков в «Лестере»? Украинца хотят видеть в составе «лис»
18:38
Саутгейт: «Эта сборная Англия оставила наследие. Теперь игроки должны выбрать цвет медалей»
Саутгейт: «Эта сборная Англия оставила наследие. Теперь игроки должны выбрать цвет медалей»
Евро-2020
18:11
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Евро-2020
17:31
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
33
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
21
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости