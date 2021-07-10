Агент Хакими: «Конечная цель Ашрафа – «Реал»

Игрок хочет вернуться в родной клуб

Ашраф Хакими / фото - PSG

ПСЖ выкупил у миланского «Интера» универсального игрока правой бровки Ашрафа Хакими. Агент игрока Александро Камано рассказал Onda Cero о том, где его клиент видит свое будущее:

«У «Мадрида» была возможность внести своё предложение по Ашрафу вплоть до официального объявления о переходе из «Интера» в «ПСЖ». Но мы сохранили мечту однажды вернуться в «Реал Мадрид», потому что Ашраф родился в Мадриде, вырос в «Мадриде» и своей финальной целью видит окончательное возвращение в «Реал Мадрид» когда-нибудь».

Летом прошлого года мадридский «Реал» продал своего воспитанника в «Интер» из-за нежелания тогдашнего тренера Зинедина Зидана работать с марокканцем.

В контракте Ашрафа с «нерадзурри» был пункт, по которому у «сливочных» было первоочередное право покупки игрока. Так как в Италии запрещено вносить в контракт футболистов сумму выкупа футболистов, «Реал» прописал пункт, по которому клуб мог перехватить латераля у потенциальных покупателей и самому его купить.

Но, так как руководство «королевского клуба» отказалось выплачивать «Интеру» 60 миллионов, Ашраф стал игроком ПСЖ, а «Реал» получил процент от этой сделки.

Напомним, Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.