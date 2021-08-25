Защитник «Динамо»: «Без сладкого мне очень тяжело»
Агент хавбека «Динамо»: «Предложения по моему клиенту от клубов из Турции и Хорватии не устроили киевский клуб»
Бенито остался в Украине
Бенито / Фото: УПЛ
Агент нигерийского полузащитника «Динамо» Бенито Дмитрий Селюк высказался о текущем положении своего клиента в киевском клубе.
«Сразу скажу, что никакой вины «Динамо» в том, что Бенито не перешел в «Горицу», нет. Заинтересованность хорватов была, но при этом они должны выполнять условия, которые выдвигает «Динамо», а не наоборот. Ведь права на Бенито принадлежат киевлянам. Кроме «Горицы» был вариант в Турции. Но оба этих предложения не устроили «Динамо».
«Горица», кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Они могут взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на суды с ними можно потратить деньги. Была схема, они «украли» игрока у «Олимпика», не заплатили, потом увели у «Спартака» футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным. В итоге Бенито пока остается игроком «Динамо» и тренируется в команде Мирчи Луческу».
Ранее стало известно, что один из защитников «Динамо» может перебраться в «Ростов».
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