Агент хавбека «Динамо»: «Предложения по моему клиенту от клубов из Турции и Хорватии не устроили киевский клуб»

Бенито / Фото: УПЛ

Агент нигерийского полузащитника «Динамо» Бенито Дмитрий Селюк высказался о текущем положении своего клиента в киевском клубе.

«Горица», кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Они могут взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на суды с ними можно потратить деньги. Была схема, они «украли» игрока у «Олимпика», не заплатили, потом увели у «Спартака» футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным. В итоге Бенито пока остается игроком «Динамо» и тренируется в команде Мирчи Луческу».