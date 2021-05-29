Агент хавбека «Интера» сам предлагал игрока «Шахтеру», но получил отказ

Чемпион Италии оказался ненужен серебряному призеру Украины

Стефано Сенси / Фото - Sempreinter.com

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси оказался не нужен «Шахтеру». Об этом сообщает L'Interista.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «горняков». Однако источник утверждает, что агент хавбека Биппе Рисо сам хотел устроить его в донецкий клуб.

Менеджер предложил «Шахтеру» услуги своего клиента. Однако в руководство «оранжево-черных» ответило отказом. Причины такого решения не сообщаются.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин намекнул на сюрпризы во время трансферного окна.