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Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»

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10:55
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, высказался о возможном уходе своего клиента из немецкого клуба. Его слова приводит Bild.

«Холанд может ждать чего угодно. У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант, но я также не исключал бы еще, что он проведет еще один сезон в Дортмунде».

Ранее гендиректор «Боруссии» рассказал, какой клуб хочет приобрести Холанда больше всего.

Петр Приходько
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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