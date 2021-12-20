Гендиректор «Боруссии Д»: «Все топовые клубы хотят Холанда, особенно «Реал»
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Норвежского нападающего хотят многие топы
10:55
Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images
Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, высказался о возможном уходе своего клиента из немецкого клуба. Его слова приводит Bild.
«Холанд может ждать чего угодно. У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант, но я также не исключал бы еще, что он проведет еще один сезон в Дортмунде».
Ранее гендиректор «Боруссии» рассказал, какой клуб хочет приобрести Холанда больше всего.
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