Трансфер, который обанкротит клуб. В «Барселоне» работают над покупкой Холанда
Агент Холанда заявил, что форвард вскоре покинет «Боруссию». И назвал клубы, которые хотят норвежца
Райола полагает, что бомбардир «шмелей» сменит прописку уже этим летом
13:54
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter
Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщил, что его клиент, скорее всего, сменит клубную прописку летом. Слова агента приводит Bild.
– Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барса», «Сити» – это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе «Боруссия», что придет время.
– Когда?
– Может быть, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом.
Напомним, «Боруссия» вместе с Холандом вылетела в Лигу Европы.
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