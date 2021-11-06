Впервые за 235 дней Энрике вызвал игроков «Реала» в сборную Испании
Агент Крооса рассказал, где его клиент закончит карьеру
Футболист не планировал продолжать играть после 33-х лет
10:32
Тони Кроос / фото - Football Espana
Фолькер Штроот, агент хавбека «Реала» Тони Крооса рассказал Football Espana о планах своего клиента на его футбольную карьеру:
«Я думаю, что Тони завершит карьеру в «Реале», он никогда не говорил мне, что собирается покинуть Мадрид, и его семья довольна жизнью в Мадриде».
Немец заявлял, что не планирует играть до футбольной старости, и хочет повесить бутсы на гвоздь в 33 года. По окончанию контракта со «сливочными» летом 2023-го года полузащитник как раз достигнет этого возраста.
Ранее футболист уже расстался с национальной сборной, завершив карьеру в футболке «бундестим».
Напомним, экс-арбитр FIFA признался, что в финале ЛЧ поставил пенальти в ворота «Реала», потому что засчитал их гол с офсайда.