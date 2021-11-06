Агент Крооса рассказал, где его клиент закончит карьеру

Футболист не планировал продолжать играть после 33-х лет

Тони Кроос / фото - Football Espana

Фолькер Штроот, агент хавбека «Реала» Тони Крооса рассказал Football Espana о планах своего клиента на его футбольную карьеру:

«Я думаю, что Тони завершит карьеру в «Реале», он никогда не говорил мне, что собирается покинуть Мадрид, и его семья довольна жизнью в Мадриде».

Немец заявлял, что не планирует играть до футбольной старости, и хочет повесить бутсы на гвоздь в 33 года. По окончанию контракта со «сливочными» летом 2023-го года полузащитник как раз достигнет этого возраста.

Ранее футболист уже расстался с национальной сборной, завершив карьеру в футболке «бундестим».

Напомним, экс-арбитр FIFA признался, что в финале ЛЧ поставил пенальти в ворота «Реала», потому что засчитал их гол с офсайда.