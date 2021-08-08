«Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико»
Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок останется в «Интере»
Аргентинец счастлив в Серии А
21:00
Лаутаро Мартинес / Фото: sempreinter.com
Агент звездного форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о возможном переходе игрока в «Тоттенхэм». Слова агента приводит портал Daily Mail.
«Лаутаро – игрок «Интера», он рад оставаться в Италии. Он решил остаться.
Отношения с «Интером» идеальны, а Лаутаро спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все отлично и вскоре мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом. Этого не будет.
Просто Лаутаро счастлив в «Интере» и фанатам не о чем беспокоиться!».
Напомним, ранее трансфер Мартинеса в Англиюназывали почти свершившимся фактом.
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