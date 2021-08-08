Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок останется в «Интере»

Лаутаро Мартинес / Фото: sempreinter.com

Агент звездного форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о возможном переходе игрока в «Тоттенхэм». Слова агента приводит портал Daily Mail.



Отношения с «Интером» идеальны, а Лаутаро спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все отлично и вскоре мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом. Этого не будет.

Просто Лаутаро счастлив в «Интере» и фанатам не о чем беспокоиться!».