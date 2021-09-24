Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Агент: «Луческу знал Витиньо и, безусловно, хотел его видеть в «Динамо»
Бразилец уже несколько раз выходил на замену за новый клуб
Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев
Украинский футбольный агент Констансин Сосенко сообщил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу одобрил трансфер Витиньо в столичный клуб.
«Динамо» к этому футболисту конкретный интерес проявило в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, прибавлял, став в 22 года одним из лидеров «Атлетико». Когда стало известно, что «Динамо» заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста.
Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском «Динамо»? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали «зеленый свет» на приглашение этого игрока в «Динамо». Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины».
Ранее Луческу рассказал об адаптации Витиньо в «Динамо».
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