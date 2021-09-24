Агент: «Луческу знал Витиньо и, безусловно, хотел его видеть в «Динамо»

Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Украинский футбольный агент Констансин Сосенко сообщил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу одобрил трансфер Витиньо в столичный клуб.

Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском «Динамо»? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали «зеленый свет» на приглашение этого игрока в «Динамо». Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины».