Агент Лукаку – о травме форварда: «Он лежал на поле 4 минуты, я был очень обеспокоен»
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, высказался о травме форварда, которую он получил в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0). Его слова приводит Sky Sports.
«Я был очень обеспокоен, потому что Ромелу всегда стремится играть, а то, что он так долго лежал на поле, когда уже назначили пенальти, выглядело не очень хорошо, ведь он из тех, кто сразу же поднимается после падения.
Лукаку лежал четыре минуты, и меня это напугало. Я смотрел матч с Питером Краучем и сказал ему, что Ромелу не из тех, кто будет притворяться.
Сейчас мы ждем результатов тестов. Если посмотреть видео, то становится понятно, что вес был на голеностопе. Лукаку крепкий парень, он очень хочет играть, и я уверен, что он скоро вернется и будет еще сильнее.
Ромелу был очень расстроен. Но он играл хорошо, и я уверен, что он забил бы, если бы остался на поле.
У Лукаку есть свой физиотерапевт, он усиленно работает каждый вечер перед сном, поэтому Ромелу вернется раньше, чем планировалось».
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, сколько пропустит Лукаку.
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