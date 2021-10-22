Агент Лукаку – о травме форварда: «Он лежал на поле 4 минуты, я был очень обеспокоен»

Ромелу Лукаку / Фото: Twitter

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, высказался о травме форварда, которую он получил в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0). Его слова приводит Sky Sports.

Лукаку лежал четыре минуты, и меня это напугало. Я смотрел матч с Питером Краучем и сказал ему, что Ромелу не из тех, кто будет притворяться.

Сейчас мы ждем результатов тестов. Если посмотреть видео, то становится понятно, что вес был на голеностопе. Лукаку крепкий парень, он очень хочет играть, и я уверен, что он скоро вернется и будет еще сильнее.

Ромелу был очень расстроен. Но он играл хорошо, и я уверен, что он забил бы, если бы остался на поле.

У Лукаку есть свой физиотерапевт, он усиленно работает каждый вечер перед сном, поэтому Ромелу вернется раньше, чем планировалось».