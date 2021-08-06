Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента

Форвард задумался об уходе?

Ромелу Лукаку / фото - Cult of Calcio

Федерико Пасторелло, агент форварда «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал на своей странице в Twitter слухи об уходе его клиента из клуба:

«Что бы ни произошло, скоро вы получите возможность узнать о причинах наших действий».

СМИ в последнее время все чаще говорят об возможном уходе бельгийского нападающего из миланского гранда. Как сообщалось, «Челси» готов заплатить за игрока бешенные деньги, а сам Лукаку не прочь вернуться в стан «аристократов».

Если лондонцы заплатят требуемую сумму, то они побьют свежий рекорд «Манчестер Сити» и совершат самую дорогую покупку в истории АПЛ.

Напомним, фанаты «Интера» протестуют против продажи бельгийца.