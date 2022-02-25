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Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»

Панков вернется в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
20:31
Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»
Фото: instagram

Известный украинский агент Александр Панков через свой Instagram покинул Россию и заявил о возвращении в Украину.

«Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе. Слава Украине.

Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно доберусь. Ребята, держитесь».


Панков в январе был назначен спортивным директором российского клуба.

В декабре он вместе с Милевским закрыл ресторан в Киеве.

Андрей Усмонов
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Александр Панков

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