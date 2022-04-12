Палкин: «Если легионеры «Шахтера» после 30-го июня уйдут свободными агентами, то это ставит под вопрос существование клуба»
Агент Мудрика прокомментировал возможный переезд украинца в Англию
«Брентфорд» интересуется вингером «Шахтера»
Михаил Мудрик / Фото: Getty Images
Агент вингера «Шахтера» Михаила Мудрика Алексей Алехин высказался об интересе европейских клубов к нему.
«Действительно, к Михаилу, ставшему одним из главных открытий этого сезона, сейчас большой интерес со стороны многих европейских клубов, но футболист находится в расположении «Шахтера» на тренировочном сборе в Турции и готовится к участию в благотворительных матчах украинского гранда».
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» подпишет Мудрика уже на этой неделе.
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