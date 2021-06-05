Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко
Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»
Тренер готов перебраться в АПЛ
15:07
Фото: Fradi.hu
Агент Шандор Варга сообщил csakfoci.hu, что вел переговоры с «Тоттенхэмом» относительно тренера Сергея Реброва.
«Что касается «Тоттенхэма», у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцварош». Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не утка.
Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».
Ребров может также возглавить «Фенербахче».
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