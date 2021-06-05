Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»

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Агент Шандор Варга сообщил csakfoci.hu, что вел переговоры с «Тоттенхэмом» относительно тренера Сергея Реброва.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».