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Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»

Тренер готов перебраться в АПЛ
Футбол Украинские легионеры
15:07
Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»
Фото: Fradi.hu

Агент Шандор Варга сообщил csakfoci.hu, что вел переговоры с «Тоттенхэмом» относительно тренера Сергея Реброва.

«Что касается «Тоттенхэма», у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцварош». Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не утка.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».

Ребров может также возглавить «Фенербахче».

Андрей Усмонов
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Теги

Сергей Ребров Тоттенхэм

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