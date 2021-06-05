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Агент: «Павелко считает, что только Ребров может быть таким тренером сборной, как Шевченко»

Варга отметил, что вариант с «сине-желтыми» реальный
Футбол Сборная Украины
13:27
Агент: «Павелко считает, что только Ребров может быть таким тренером сборной, как Шевченко»
Сергей Ребров / Фото - Ференцварош

Шандор Варга, агент украинского специалиста Сергея Реброва, оценил возможность прихода тренера в национальную сборную страны. Слова менеджера передает Csakfoci.hu.

Вариант со сборной Украины реален. Президент УАФ присутствовал на открытии «Пушкаш Арены». Он мне сказал, что если уйдет Шевченко, которого связвают слухами с «Миланом», лишь Ребров сможет быть таким же тренером сборной.

Об этом знал и Шевченко, и Габор Кубатиев. Если национальная команда зовет тренера, это более, чем клуб. Здесь речь о службе собственной стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет.

Ранее Ребров покинул «Ференцварош». Сам тренер прокомментировал такое решение.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Ребров Шандор Варга

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