Ребров ушел из «Ференцвароша», Зинченко присоединился к сборной Украины
Агент: «Павелко считает, что только Ребров может быть таким тренером сборной, как Шевченко»
Варга отметил, что вариант с «сине-желтыми» реальный
13:27
Сергей Ребров / Фото - Ференцварош
Шандор Варга, агент украинского специалиста Сергея Реброва, оценил возможность прихода тренера в национальную сборную страны. Слова менеджера передает Csakfoci.hu.
Вариант со сборной Украины реален. Президент УАФ присутствовал на открытии «Пушкаш Арены». Он мне сказал, что если уйдет Шевченко, которого связвают слухами с «Миланом», лишь Ребров сможет быть таким же тренером сборной.
Об этом знал и Шевченко, и Габор Кубатиев. Если национальная команда зовет тренера, это более, чем клуб. Здесь речь о службе собственной стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет.
Ранее Ребров покинул «Ференцварош». Сам тренер прокомментировал такое решение.
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