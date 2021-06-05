Агент: «Павелко считает, что только Ребров может быть таким тренером сборной, как Шевченко»

Сергей Ребров / Фото - Ференцварош

Шандор Варга, агент украинского специалиста Сергея Реброва, оценил возможность прихода тренера в национальную сборную страны. Слова менеджера передает Csakfoci.hu.

Об этом знал и Шевченко, и Габор Кубатиев. Если национальная команда зовет тренера, это более, чем клуб. Здесь речь о службе собственной стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет.