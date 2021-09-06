Агент полузащитника МЮ: «Переход Роналду – плохая новость для нас»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Агент Гвидо Альберс, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, высказался о дальнейшей судьбе своего клиента в команде. Его слова приводит Manchester Evening News.

Мы общались с Сульшером и руководством МЮ. Мы брали на себя инициативу и искали новый клуб, Донни мог перейти в «Эвертон». Мы начали переговоры с этим клубом.

В понедельник вечером, за несколько часов до закрытия трансферного окна, позвонил Сульшер. Нам сообщили, что трансфер невозможен, а Донни должен появиться на тренировке завтра утром.

Мы объясняли, что Донии – это игрок не для Кубка лиги, Кубка Англии или только для еврокубков. Ван де Бек переехал в Англию, чтобы выступать в АПЛ.

То, как общение с Сульшером происходило этим летом... Если сравнивать с прошлым летом, то сейчас все стало понятнее. Я жду, что Донни получит шанс.

Донни очень много работал летом. У него было лишь семь выходных. Все остальное время он тренировался, чтобы набрать топ-форму. Он полностью готов».