Агент предложил «Барселоне» подписать Доннаруму

Джанлуиджи заменит в основе Штегена





Джанлуиджи Доннарума / Фото: CalcioMercato.com

Агент Мино Райола предложил «Барселоне» подписать 22-летнего вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который летом станет свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источников, Доннарума имеет большие шансы для перехода в «Барселону», где у основного голкипера Марка-Андре тер Штегена проблемы с общением с Лионелем Месси.



При этом, известно, что у Доннаруммы нет договоренностей с каким-то клубом.

В нынешнем сезоне вратарь провел 37 матчей в Серии А, из которых 13 сухих.