Доннарумма может оказаться в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
Агент предложил «Барселоне» подписать Доннаруму
Джанлуиджи заменит в основе Штегена
09:52
Джанлуиджи Доннарума / Фото: CalcioMercato.com
Агент Мино Райола предложил «Барселоне» подписать 22-летнего вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который летом станет свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источников, Доннарума имеет большие шансы для перехода в «Барселону», где у основного голкипера Марка-Андре тер Штегена проблемы с общением с Лионелем Месси.
При этом, известно, что у Доннаруммы нет договоренностей с каким-то клубом.
В нынешнем сезоне вратарь провел 37 матчей в Серии А, из которых 13 сухих.