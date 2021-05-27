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Агент предложил «Барселоне» подписать Доннаруму

Джанлуиджи заменит в основе Штегена

Футбол Примерa (Испания)
09:52
Агент предложил «Барселоне» подписать Доннаруму
Джанлуиджи Доннарума / Фото: CalcioMercato.com

Агент Мино Райола предложил «Барселоне» подписать 22-летнего вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который летом станет свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источников, Доннарума имеет большие шансы для перехода в «Барселону», где у основного голкипера Марка-Андре тер Штегена проблемы с общением с Лионелем Месси.

При этом, известно, что у Доннаруммы нет договоренностей с каким-то клубом.

В нынешнем сезоне вратарь провел 37 матчей в Серии А, из которых 13 сухих.

Карен Агабекян
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола Барселона (футбол) Милан

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