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Агент предложил «Манчестер Сити» подписать Роналду

Форвард не против уйти из «Ювентуса»
Футбол Серия А (Италия)
13:03
Агент предложил «Манчестер Сити» подписать Роналду
Фото: AFP

Известный агент Жорже Мендеш начал искать новый клуб нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает Corriere dello Sport, португалец был предложен «Манчестер Сити». Форвард не против покинуть итальянский клуб уже до конца лета.

Сообщается, что «Юве» не против расстаться с игроком за хорошую сумму. Контракт с ним рассчитан еще на год.

Отметим, что Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» и даже вел переговоры о возвращении.

Андрей Усмонов
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Криштиану Роналду Ювентус

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