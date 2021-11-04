Агент Ракицкого: «На данный момент предложения от «Зенита» по новому контракту нет»

Нынешнее соглашение украинского защитника с российским клубом заканчивается в июне 2022-го года

Ярослав Ракицкий / Фото: СЭ

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался по поводу возможного продления контракта игрока с питерским клубом.

«Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет. Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените».

Контракт Ракицкого в «Зените» истекает летом 2022-го года. Ранее украинский защитник провел 100-й матч за российский клуб.

Ранее Шаблий заявил, что у Ракицкого есть 3 предложения от других клубов.