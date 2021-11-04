У Ракицкого есть предложения от трех клубов
Агент Ракицкого: «На данный момент предложения от «Зенита» по новому контракту нет»
Нынешнее соглашение украинского защитника с российским клубом заканчивается в июне 2022-го года
12:53
Ярослав Ракицкий / Фото: СЭ
Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался по поводу возможного продления контракта игрока с питерским клубом.
«Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.
Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените».
Контракт Ракицкого в «Зените» истекает летом 2022-го года. Ранее украинский защитник провел 100-й матч за российский клуб.
Ранее Шаблий заявил, что у Ракицкого есть 3 предложения от других клубов.
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