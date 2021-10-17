Агент Салаха прилетел на переговоры по новому контракту игрока с «Ливерпулем»

Египтянин хочет остаться в английском гранде

Мохамед Салах / фото - Getty Images

Реми Аббас Исса, агент звездного нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прилетел на переговоры по новому контракту игрока с клубом. Об этом сообщает портал Daily Star.

По информации источника, агент проведет в Ливерпуле несколько дней, во время которых у него состоятся деловые встречи с руководством «мерсисайдцев». Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, «Ливерпуль» рассматривает возвращение Филиппе Коутиньо.