Салах, Мане и Фирмино снова в огне. «Ливерпуль» разнес «Уотфорд»
Агент Салаха прилетел на переговоры по новому контракту игрока с «Ливерпулем»
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17 октября 08:58
Мохамед Салах / фото - Getty Images
Реми Аббас Исса, агент звездного нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прилетел на переговоры по новому контракту игрока с клубом. Об этом сообщает портал Daily Star.
По информации источника, агент проведет в Ливерпуле несколько дней, во время которых у него состоятся деловые встречи с руководством «мерсисайдцев». Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, «Ливерпуль» рассматривает возвращение Филиппе Коутиньо.
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