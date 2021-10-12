Агент Шкурина подтвердил, что его уход из ЦСКА связан с политической ситуацией в Беларуси

Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Валерий Исаев, агент нападающего «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах аренды футболиста из московского ЦСКА в киевский клуб.

Все-таки почему Илья Шкурин покинул ЦСКА?

Несколько вариантов предложили в ЦСКА – эти варианты не устроили Илью. Мы подробно рассматривали вариант с переездом в Польшу. Он всех устраивал, но в последний момент, буквально за два дня до принятия окончательного решения, позвонили из «Динамо» и предложили Илье попробовать свои силы в Киеве.



Изначально Илья не встретил с восторгом предложение «Динамо». Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас белорусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.

На тот момент руководство «Динамо» пообщалось со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс.