Агент Шкурина подтвердил, что его уход из ЦСКА связан с политической ситуацией в Беларуси
Валерий Исаев, агент нападающего «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах аренды футболиста из московского ЦСКА в киевский клуб.
Все-таки почему Илья Шкурин покинул ЦСКА?
От любого нападающего ждут, что он выйдет и будет забивать голы. Но он как минимум не выпадал в ЦСКА в тех матчах, где не забивал. Но клуб принял решение, что ему нужно уходить в аренду, мягко говоря.
Несколько вариантов предложили в ЦСКА – эти варианты не устроили Илью. Мы подробно рассматривали вариант с переездом в Польшу. Он всех устраивал, но в последний момент, буквально за два дня до принятия окончательного решения, позвонили из «Динамо» и предложили Илье попробовать свои силы в Киеве.
Изначально Илья не встретил с восторгом предложение «Динамо». Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас белорусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.
На тот момент руководство «Динамо» пообщалось со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс.
Отношение Ильи Шкурина к происходящему в Беларуси как-то связано с его уходом из ЦСКА?
Конечно, с учетом последних событий в стране и отношений между Беларусью и Россией. Безусловно, у человека есть опасения по этому поводу. Тут нечего скрывать, был такой момент. Было опасение, что если беларусские власти захотят чем-то насолить футболисту, то они этого добьются. Проблемы могут быть.
То есть, можно сказать, что это главная причина ухода Шкурина из ЦСКА?
Нет, у нас были предложения от российских клубов, которые мгновенно могли решить эту проблему. Мы это знали, и потенциальные клубы Ильи в РПЛ эта проблема не пугала. Но когда принимали решение по ЦСКА, Илья говорил, что не хочет играть в России.
Ранее известный журналист Игорь Цыганык поделился мнением о том, хотел ли главный тренер «Динамо» Мирча Луческу видеть Шкурина в своей команде.
Комментарии 0