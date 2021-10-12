Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера»: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»
Агент: «Шкурину легче адаптироваться в Киеве, чем в Москве»
Менеджер рассказал, о том, как форвард привыкает к требованиям в «Динамо»
Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев
Валерий Исаев, агент арендованного у ЦСКА нападающего «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал об адаптации белоруса в Украине.
С точки зрения комфорта, быта, коллектива, ментальности партнеров ему было легче адаптироваться в Киеве, чем в Москве. Что касается футбола, то он полностью адаптируется тогда, когда он будет играть стабильно.
У Ильи непростой характер, но для форварда это нормально. Я скажу, что 99% футболистов из Беларуси не могут заиграть в других чемпионатах лишь потому, что их устраивает та ситуация, в которой они оказываются. Они не борются за свое место. Считают, что если заключили контракт, то уже всего достигли. Ну, не играю, и ладно.
Я считаю, хорошо, что парень переживает, что не играет. Хуже было бы обратное. Клуб тоже тратит деньги. Его не брали только потому, чтобы закрыть какую-то дырку.
Исаев также подтвердил, что уход Шкурина из ЦСКА связан с политической ситуацией в Беларуси.
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