Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»

Хавбек не намерен завершать карьеру
Футбол В Европе
13:56
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
Фото: Marca

Агент полузащитника Кристиана Эриксена сообщил, что хавбек вскоре объявит о своем будущем.

«Решение о расторжении контракта не имеет отношения к «Интеру». Все должны уважать правила, которые действуют уже много лет. После инцидента я уже понимал, что в Италии без вариантов и начал переговоры с адвокатами.

Кристиан — амбициозен и находится в форме. Он сам расскажет о своих планах, и произойдет это очень скоро».


В декабре он расторг контракт с «Интером».

Он интересен клубам АПЛ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристиан Эриксен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Трансферы Роналду и Месси, Суперлига и другое. Главные события мирового футбола в 2021-м
Мнение
Трансферы Роналду и Месси, Суперлига и другое. Главные события мирового футбола в 2021-м
Футбол В мире
01 января 12:00
Эриксен не планирует завершать карьеру
Эриксен не планирует завершать карьеру
Футбол В Европе
18 декабря 2021г. 14:59
Официально. Пострадавший летом от сердечного приступа Эриксен покинул «Интер»
Официально. Пострадавший летом от сердечного приступа Эриксен покинул «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
17 декабря 2021г. 16:30
В «Интере» приняли окончательное решение о будущем Эриксена
В «Интере» приняли окончательное решение о будущем Эриксена
Футбол Серия А (Италия)
15 декабря 2021г. 11:35

Новости: Футбол

Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
Украинские легионеры
14:53
Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
14:41
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Украинская Премьер-лига
14:22
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Украинская Премьер-лига
14:17
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
В Европе
14:05
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
В Европе
13:56
Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Примерa (Испания)
13:55
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Лига 1 (Франция)
13:30
Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне
Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне
Украинские легионеры
13:10
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости