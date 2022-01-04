Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
Хавбек не намерен завершать карьеру
Фото: Marca
Агент полузащитника Кристиана Эриксена сообщил, что хавбек вскоре объявит о своем будущем.
«Решение о расторжении контракта не имеет отношения к «Интеру». Все должны уважать правила, которые действуют уже много лет. После инцидента я уже понимал, что в Италии без вариантов и начал переговоры с адвокатами.
Кристиан — амбициозен и находится в форме. Он сам расскажет о своих планах, и произойдет это очень скоро».
В декабре он расторг контракт с «Интером».
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