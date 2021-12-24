Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Нещерет так и не ушел в Италию
Фото: ФК Динамо
Футбольный агент Аркадий Запорожану рассказал об интересе европейских команд к игрокам «Динамо».
«Интерес к игрокам «Динамо» присутствует постоянно. По предложениям в письменном виде достоверно сказать не могу, не в курсе, это не мои полномочия. Но по информации, которая доходит, в том числе, через мои связи, из разных клубов и чемпионатов, динамовские футболисты постоянно на виду. И не первый год.
К примеру, скажу, что на определенном этапе со стороны «Ювентуса» в прошлом году, когда мы вместе играли в Лиге чемпионов, был интерес к Руслану Нещерету».
Сообщалось, что Виталий Миколенко близок к трансферу в «Эвертон».
«Динамо» уже нашло замену защитнику.
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