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Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»

Нещерет так и не ушел в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
18:10
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Фото: ФК Динамо

Футбольный агент Аркадий Запорожану рассказал об интересе европейских команд к игрокам «Динамо».

«Интерес к игрокам «Динамо» присутствует постоянно. По предложениям в письменном виде достоверно сказать не могу, не в курсе, это не мои полномочия. Но по информации, которая доходит, в том числе, через мои связи, из разных клубов и чемпионатов, динамовские футболисты постоянно на виду. И не первый год.

К примеру, скажу, что на определенном этапе со стороны «Ювентуса» в прошлом году, когда мы вместе играли в Лиге чемпионов, был интерес к Руслану Нещерету».


Сообщалось, что Виталий Миколенко близок к трансферу в «Эвертон».

«Динамо» уже нашло замену защитнику.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
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