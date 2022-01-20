После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
Агент Соломона намекнул на уход игрока из «Шахтера»
Полузащитник не продлил контракт
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон может покинуть команду в ближайшее время.
На уход намекнул Sport5 агент игрока Ронен Кацав.
«Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь».
Контракт Манора с «Шахтером» завершается через 1,5 года.
Сообщалось, что им интересовался «Арсенал».