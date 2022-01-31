Агент Супряги: «Сампдория» полностью обладает информацией о том, как развить лучшие качества Влада»
Иван Пироженко, агент форварда «Сампдории» Владислава Супряги, высказался о трансфере своего клиента в Серию А.
«Сампдория» следит за Владом, наверное, уже не первый год. Они были близки прошлым летом к подписанию Влада, но не сложилось. Они после определенных раздумий вернулись к нему. Сейчас все состоялось.
Влад обязан быть успешным в «Сампдории». Они собирали много информации у Луиджи Ночентини, который тренировал «Днепр-1». Они много спрашивали о том, как он его тренировал, как при нем Влад прогрессировал, на что они при нем делали акцент.
Я думаю, что «Сампдория» полностью обладает информацией о том, что делать с этим футболистом, как развить его лучшие качества.
Думаю, что это будет интересно для него и для нас, потому что все надо будет делать быстро и качественно, чтобы оправдать надежды «Сампдории», чтобы она продлила аренду, а через определенное время – сделала полноценный трансфер».
Напомним, Супряга арендован «Сампдорией» на 1,5 года с правом выкупа за 7,5 миллиона евро.
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