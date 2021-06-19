Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»

Полузащитник сборной Нидерландов выбрал французский клуб

Жоржиньо Вейналдум / Фото: Twitter

Хамфри Нейман, агент хавбека ПСЖ Жоржиньо Вейналдума, высказался о переходе своего клиента во французский клуб. Его слова приводит Diario Sport.

«Для Джини большим комплиментом было, что Месси проявил откровение в этом вопросе. Лионель был рад, что «Барселона» работает над трансфером.

У нас были переговоры с «Барселоной», и сначала все выглядело очень хорошо. Мы пытались прийти к соглашению, но ПСЖ был очень заинтересован. Почеттино говорил с ним о том, какую роль он будет играть в команде и чего ждет от него».



Ранее Вейналдум сообщил, что расскажет о причинах ухода из «Ливерпуля» после Евро-2020.