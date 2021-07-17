«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
Агент Ярмоленко опроверг переход украинца в «Фенербахче»
Андрей останется в «Вест Хэме»
14:17
Фото: BBC
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, похоже, останется в команде.
Сообщалось, что украинец близок к трансферу в «Фенербахче». Согласован и контракт с клубом.
Впрочем, опроверг эту информацию его агент Вадим Шаблий. Он не ведет переговоры с турками.
У Ярмоленко остался год по контракту с лондонцами. Недавно Андрей вспомнил о переходе в английский клуб.
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