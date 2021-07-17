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Агент Ярмоленко опроверг переход украинца в «Фенербахче»

Андрей останется в «Вест Хэме»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:17
Агент Ярмоленко опроверг переход украинца в «Фенербахче»
Фото: BBC

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, похоже, останется в команде.

Сообщалось, что украинец близок к трансферу в «Фенербахче». Согласован и контракт с клубом.

Впрочем, опроверг эту информацию его агент Вадим Шаблий. Он не ведет переговоры с турками.

У Ярмоленко остался год по контракту с лондонцами. Недавно Андрей вспомнил о переходе в английский клуб.

Источник: Брутальный Футбол Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Фенербахче (футбол)

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