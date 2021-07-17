Агент Ярмоленко опроверг переход украинца в «Фенербахче»

Андрей останется в «Вест Хэме»

Фото: BBC

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, похоже, останется в команде.

Сообщалось, что украинец близок к трансферу в «Фенербахче». Согласован и контракт с клубом.

Впрочем, опроверг эту информацию его агент Вадим Шаблий. Он не ведет переговоры с турками.

У Ярмоленко остался год по контракту с лондонцами. Недавно Андрей вспомнил о переходе в английский клуб.