Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Агент Ярмоленко получил полмиллиона евро за трансфер украинского защитника в «Локомотив»
Московский клуб заплатил за игрока 4 миллиона
Марк Мампасси (в центр) и Вадим Шаблий (справа) / фото - ФК Локомотив
Украинский защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в московский «Локомотив».
По информации источника, агент игрока Вадим Шаблий получил за этот трансфер комиссионные в размере 400 тысяч евро.
Шаблий является агентов капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, а также большого количества футболистов в УПЛ.
«Локомотив» заплатил «Шахтеру» за этот трансфер 4 миллиона евро. Контракт был подписан на пять лет.
Мирон Маркевич заявил, что двери украинской национальной команды для Мампасси закрыты.
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