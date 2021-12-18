Агент Ярмоленко получил полмиллиона евро за трансфер украинского защитника в «Локомотив»

Московский клуб заплатил за игрока 4 миллиона

Марк Мампасси (в центр) и Вадим Шаблий (справа) / фото - ФК Локомотив

Украинский защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в московский «Локомотив».

По информации источника, агент игрока Вадим Шаблий получил за этот трансфер комиссионные в размере 400 тысяч евро.

Шаблий является агентов капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, а также большого количества футболистов в УПЛ.

«Локомотив» заплатил «Шахтеру» за этот трансфер 4 миллиона евро. Контракт был подписан на пять лет.

Мирон Маркевич заявил, что двери украинской национальной команды для Мампасси закрыты.