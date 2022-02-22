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Агенты обратились в Нацполицию Украины из-за трансфера Хочолавы в «Копенгаген»

Истцы требуют арестовать счета датского клуба и арестовать одного из их бывших руководителей
Футбол Украинская Премьер-лига
13:08
Агенты обратились в Нацполицию Украины из-за трансфера Хочолавы в «Копенгаген»
Давид Хочолава / Фото: Копенгаген

Национальная полиция Украины начала расследовать дело по неуплате комиссионных и агентских датским «Копенгагеном» при трансфера грузинского центрбека «Шахтера» Давида Хочолавы, сообщает Ekstra Bladet.

Скандал о невыплате комиссионных и агентских разгорелся в сентябре 2021 года. Тогда украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Нежинским выдвинули претензию к бывшему директору «Копенгагена» по футбольным операциям и международным отношениям Даниэлю Роммедалю.

Агенты до сих пор не получили обещанных выплат, что стало причиной обращения в правоохранительные органы. Затем Шевченковский районный суд Киева постановил передать расследование полиции.

Украинские юристы и агенты требуют, чтобы «Копенгаген» и Роммедаль подверглись серьезным денежным взысканиям и штрафам.

Также истцы требуют, что Интерпол задержал Роммедаля, а счета ФК «Копенгаген» арестовали.

В «Копенгагене» отказались комментировать информацию.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил переход Хочолавы из «Шахтера» в «Копенгаген» в 2,5 млн евро.

В сезоне 2021/2022 гг. грузин провел 26 матчей за датский клуб, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
Источник: sport.ua Карен Агабекян
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Теги

Шахтер Донецк Копенгаген Давид Хочолава

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